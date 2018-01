München (ots) - AXN und Sony Channel sind für Prime-Mitglieder erstmals à-la-carte buchbar und live und on-demand in HD verfügbar.



- Das erweiterte Premium-Angebot Animax Plus mit noch mehr Serien und Filmen aus dem Anime-Genre startet exklusiv bei Amazon Channels.



- Kunden können die drei neuen Premium-Channels mit nur einem Klick buchen, die Inhalte bequem und überall über die Prime Video-App ansehen sowie jederzeit einfach kündigen.



Drei neue Channels von Sony Pictures Television Networks sind ab heute für Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich bei Amazon Channels verfügbar: Mit AXN kommen Action- und Entertainment-Fans mit Highlights wie Power, Kingdom und Snatch voll auf ihre Kosten. Der Channel ist live und on-demand für 3,99 Euro pro Monat verfügbar. Hochkarätige Serien aus Europa wie Poldark, Velvet und Baron Noir sehen Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich beim Sony Channel live und on-demand für monatlich 3,99 Euro. Für Anime-Liebhaber bietet der Premium-on-Demand-Channel Animax Plus mit einem erweiterten Angebot für monatlich 5,99 Euro noch mehr Serien und Filme, darunter Sailor Moon Chrystal, Haykyu!! und Sword Art Online - in HD und deutscher Synchronfassung. Die neuen Streaming- und On-Demand-Channels werden über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen iOS und Android Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick und Fire Tablets oder online unter Amazon.de/channels verfügbar sein - ohne Paketbindung und jederzeit einfach kündbar.



"Prime-Mitglieder profitieren bereits von einem umfangreichen Angebot an schon jetzt mehr als 40 Amazon Channels. Wir freuen uns mit AXN, Sony Channel und dem erweiterten Angebot Animax Plus drei weitere Premium-Channels anbieten zu können. Das große Angebot an Action-Highlights, preisgekrönten Serien und Anime-Hits ergänzt die Prime Originals und weitere exklusive Inhalte, die Prime-Mitglieder bereits zur Verfügung stehen. Prime-Mitglieder können Channels à-la-carte buchen, müssen also kein Pay-TV-Paket abschließen oder lange Verträge in Kauf nehmen. Verfügbar in HD und buchbar mit nur einem Klick", sagt Alex Green, Geschäftsführer von Channels & Sport bei Amazon in Europa.



Das sind die neuen Amazon Channels:



AXN - Willkommen im Bad Boys Club für 3,99 Euro pro Monat: Mit dem neuen Amazon Channel AXN von Sony Pictures Television Networks erhalten Prime-Mitglieder Action und Entertainment pur. Im Fokus stehen faszinierende, gefährliche Charaktere: die Bad Boys. Ob in der von Curtis "50 Cent" Jackson produzierten US-Hit-Serie Power, in der aufsehenerregenden Serienadaption des Kultfilms Snatch mit Rupert Grint, in der rauen MMA-Drama-Serie Kingdom mit Frank Grillo & Nick Jonas oder in der knallharten US-Cop-Serie Chicago P.D. - in Deutschland sind sie zuerst bei AXN zu sehen.



Sony Channel - Herausragende europäische Serien für 3,99 Euro pro Monat: Beim Sony Channel sehen Prime-Mitglieder herausragende und preisgekrönte europäische Serien. Britische Serienhighlights wie Poldark mit "Hobbit"-Star Aidan Turner und grandiose Drama-Serien wie National Treasure mit BAFTA-Gewinner Robbie Coltrane und The Honourable Woman mit Golden Globe-Gewinnerin Maggie Gyllenhaal sind hier erstmals im deutschen Fernsehen zu sehen.



Französische Erfolgsserien wie Call My Agent! mit Stars wie Nathalie Baye, Isabelle Adjani oder Juliette Binoche, Baron Noir mit César-Gewinner Kad Merad und Un Village Français - Überleben unter deutscher Besatzung feiern hier deutsche TV-Premiere. Die spanischen Hit-Serien Velvet und Grand Hotel zeigt der Sony Channel ebenso als deutsche Erstausstrahlung wie die skandinavischen Drama-Sensationen Black Widows - Rache auf Finnisch, Lifjord - Der Freispruch sowie die mit dem International Emmy Award 2017 ausgezeichnete 2. Staffel Mammon - Politik und andere Verbrechen.



Animax Plus - Das erweiterte Anime-on-Demand-Angebot für 5,99 Euro pro Monat:



Anime pur gibt es für Prime-Mitglieder bei Animax Plus. Das Animax Plus-Portfolio umfasst neben den aktuell drei Staffeln von Sailor Moon Crystal - dem hochwertigen Remake der Sailor Moon-Kultserie aus den 1990ern - auch die Serien und Filme des populären VR- und AR-Gaming-Franchises Sword Art Online (inklusive des Kinoerfolgs Sword Art Online - The Movie - Ordinal Scale, Platz 5 der deutschen Kinocharts) sowie weitere Hitserien wie Haikyu!! und Magic Kaito 1412. Animax Plus bietet noch mehr Serien, Filme und Staffeln, doppelt so viele Episoden und längere Verfügbarkeiten - in HD und deutscher Synchronfassung.



Über Amazon Channels:



Amazon Channels ermöglicht es Prime-Mitgliedern, Streaming-Channels für eine geringe monatliche Gebühr à-la-carte zu ihrer Mitgliedschaft hinzu zu buchen - individuell, flexibel ohne Paketbindung und jederzeit kündbar. Der Service ist für Kunden mit nur einem einzigen Account, einem Login und über die gleiche Oberfläche verfügbar. Um einen Channel zu buchen, genügt ein Klick und schon können Kunden das Programm genießen, ganz ohne aufwendige Installation. Die Streaming-Channels sind neben den beliebten Amazon Original Serien und exklusiven Serien wie The Grand Tour, You Are Wanted, The Marvelous Mrs. Maisel, American Gods, Sneaky Pete, Mr. Robot und Transparent auf der Prime Video-App verfügbar, Kunden müssen nicht von App zu App wechseln. Das Angebot umfasst bereits mehr als 40 Streaming-Channels.



