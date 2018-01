Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz beteiligt sich an der

länderübergreifenden "Lidl Soja-Initiative". Mit der "Lidl

Soja-Initiative" soll der weltweite Anteil an zertifiziert

nachhaltigerem und gentechnikfreiem Soja sukzessive erhöht werden.



Eiweissreiche Futtermittel, vor allem Soja, werden als zentraler

Bestandteil des Tierfutters für die Erzeugung von vielen tierischen

Produkten verwendet. Gleichzeitig stammt jedoch fast die gesamte

Menge an verfügbarem Soja aus gentechnisch modifiziertem Anbau aus

Brasilien. Mit der Lidl Soja-Initiative soll der weltweite Anteil an

zertifiziert nachhaltigerem und gentechnikfreiem Soja sukzessive

erhöht und eine damit einhergehende Verbesserung der Lebens-, Umwelt-

und Arbeitsbedingungen der Landwirte erreicht werden.



Für die "Lidl Soja-Initiative" arbeiten Lidl Schweiz, Lidl

Deutschland und Lidl Österreich mit der bekannten Organisation

ProTerra zusammen. Im Rahmen dieses gemeinsamen Projekts soll

ausgewählten Farmern aus Brasilien die Umstellung auf zertifiziert

nachhaltigeres, gentechnikfreies Soja ermöglicht und damit die

verfügbare Menge in Europa erhöht werden. Konkret plant Lidl im

Rahmen seiner "Lidl Soja-Initiative" bis im Jahr 2019 147.000 Tonnen

zertifiziert nachhaltigeres und gentechnikfreies Soja von den

brasilianischen Farmen produzieren zu lassen. Dies entspricht der

zusätzlich benötigten Futtermenge für die Produktion von Rind- und

Schweinefleisch. Über die kommenden drei Jahre plant Lidl einen

Millionenbetrag für die Initiative bereitzustellen. Im ersten Jahr

werden die zertifizierten Sojabohnen ausschliesslich von zwei

sorgfältig ausgewählten Farmen von SLC Agricola in Maranhão stammen.



Unabhängig davon ist Lidl Schweiz Mitglied im Soja Netzwerk

Schweiz und setzt sich zusammen mit Sojabeschaffern,

Produzentenverbänden, Umweltorganisationen und Detailhändlern für

einen verantwortungsbewussten Anbau und eine nachhaltige Beschaffung

von nachhaltigerem Futtersoja ein. In der Schweiz stammen bereits 99%

des in die Schweiz importierten Futtersojas aus zertifiziert

nachhaltigerem, gentechnikfreiem Anbau. Lidl Schweiz bezieht bereits

einen Grossteil seines Fleischs aus der Schweiz. Mit der

Unterstützung der "Lidl Soja-Initiative" unterstreicht Lidl Schweiz

sein Engagement für die weltweite Förderung von nachhaltiger und

gentechnikfrei produziertem Futtersoja.



"Aktuell ist die verfügbare Menge an zertifiziert nachhaltigerem,

gentechnikfreiem Soja noch gering", erläutert Augusto Freire,

Vorsitzender der ProTerra Foundation. "Mit der 'Lidl Soja-Initiative'

leistet Lidl Schweiz einen wichtigen Beitrag zur Förderung von

nachhaltigerem und gentechnikfreiem Sojaanbau. Wir freuen uns, mit

Lidl einen starken und engagierten Partner an unserer Seite zu

haben."



"Mit unserer Zusammenarbeit mit dem Zertifizierungsprogramm

ProTerra tragen wir dazu bei, die Lebens-, Umwelt- und

Arbeitsbedingungen der Landwirte zu verbessern und sie auf Dauer

wettbewerbsfähiger zu machen. Zudem können wir durch die ProTerra

Zertifizierung Umweltstandards setzen, die vor Ort auch effektiv

kontrolliert werden", kommentiert Reto Ruch, Chief Commercial und

Marketing Officer, Lidl Schweiz.



Über den ProTerra Standard



Der ProTerra Standard zertifiziert ausschliesslich

gentechnikfreies Soja entlang der gesamten Lieferkette. Der Standard

verpflichtet zu nachhaltigeren landwirtschaftlichen Praktiken für

gesteigerte Bodenfruchtbarkeit, die Erhaltung der Artenvielfalt und

effizientem Wassermanagement und unterstützt die Erzeuger bei dem

Verzicht auf international verbotene Pestizide. Für bessere

Arbeitsbedingungen und den Schutz der Gemeinden gibt der ProTerra

Standard Kriterien in den Bereichen Arbeitssicherheit und Kinder- und

Zwangsarbeit vor. Gemeinsam mit unterschiedlichen Stakeholdern wurde

der Standard 2004 formuliert und wird von der "ProTerra Foundation"

geleitet.



Über Lidl Schweiz



Qualität, Frische und Swissness zeichnen das ausgewählte Sortiment

von Lidl Schweiz aus. Effizienz prägt die Welt von Lidl. Dies

garantiert das beste PreisLeistungs-Verhältnis und schafft die Basis

für gelebte Nachhaltigkeit, die allen etwas bringt.



Lidl Schweiz betreibt zwei Warenverteilzentren, das eine in

Weinfelden (TG), das andere in Sévaz (FR). Diese bedienen die über

110 Filialen in der ganzen Schweiz, weitere Filialen werden in den

nächsten Jahren eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt über 3'300

Mitarbeitende.



