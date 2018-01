DAX-Anleger geben nicht auf, Infineon hebt ab

Der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) konnte heute endlich wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Ein schwacher Start in den Tag an der Wall Street sorgte jedoch dafür, dass Anleger am deutschen Aktienmarkt zwischendurch kalte Füße bekamen.

Das war heute los. DAX-Anleger trauen dem Braten offenbar immer noch nicht, so dass sie ihrerseits vor einer neuerlichen Rekordjagd zurückschrecken. Unabhängig davon, ob die US-Börsen auf weitere Rekordstände klettern, oder ob die Wall Street zur Abwechslung einen etwas schwächeren Moment erlebt. Auch der Euro kann keine klare Linie vorgeben. Heute zeigte sich die europäische Gemeinschaftswährung deutlich stärker, ohne den DAX gleich in die Tiefe zu stürzen. Möglicherweise kommt noch mehr Bewegung in die Sache, wenn die Berichtssaison für das Schlussquartal 2017 auch hierzulande Schwung aufnimmt.

Das waren die Tops & Flops. Unangefochtener DAX-Spitzenreiter war heute die Aktie des Chipherstellers Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Dank eines positiven Analystenkommentars legt die Infineon-Aktie zeitweise fast 7 Prozent an Wert zu. Auch wenn das Papier in 2017 zu den erfolgreichsten DAX-Werten gehörte, nahm sich Infineon zum Ende des vergangenen Jahres eine Auszeit. Nun scheint die Kursrallye weiterzugehen. Deutlich schlechter lief es dagegen für die Aktie des Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzerns Merck (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905). Das Papier verlor heute zeitweise etwas mehr als 2 Prozent an Wert. Auch die Performance der vergangenen Monate sieht alles andere als rosig aus.

