SCHMOLZ + BICKENBACH erhöht Angebot für Asco Industries

Luzern, 18. Januar 2018- SCHMOLZ + BICKENBACH, ein weltweit führendes Unternehmen für Speziallangstahl, hat heute bekanntgegeben, die Offerte für die Übernahme wesentlicher Vermögenswerte von Asco Industries anzupassen.

Das Angebot steht im Einklang mit der Strategie von SCHMOLZ + BICKENBACH, eine aktive Rolle in der Konsolidierung der Speziallangstahlindustrie in Europa zu spielen. Ein erfolgreicher Abschluss der Transaktion würde eines der führenden europäischen Unternehmen im Bereich der hochwertigen Speziallangstähle entstehen lassen. Strategische Grundlage des Angebots ist die gute Ergänzung von Asco Industries in Frankreich und Produktionsstätten der SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe. Dieses nachhaltige industrielle Konzept würde zu einer effizienteren Produktion dank verbesserter und optimierter Auslastung der Anlagen führen.

Der Umfang des den Insolvenzverwaltern zu unterbreitenden Angebots ist um den Standort Fos-sur-Mer mit seinen rund 350 Mitarbeitenden erweitert worden. Damit sieht das Angebot nun die Übernahme aller bedeutenden Standorte von Asco Industries mit Ausnahme von Ascoval vor, einem Joint Venture mit Vallourec in Saint-Saulve. Der erweiterte Umfang der Offerte ist das Ergebnis einer vertieften technischen und wirtschaftlichen Prüfung des Standorts Fos-sur-Mer. SCHMOLZ + BICKENBACH will mit der Übernahme den Grossteil der bestehenden Arbeitsplätze sichern und gleichzeitig neue Stellen bei Ugitech schaffen, der grössten französischen Tochtergesellschaft von SCHMOLZ + BICKENBACH.

Die erhöhte Offerte der Schweizer SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe beinhaltet ein finanzielles Gesamtengagement von EUR 195 Millionen, einschliesslich EUR 82 Millionen Investitionen in die Produktionsstätten von Asco Industries in den nächsten vier Jahren.

SCHMOLZ + BICKENBACH wird zu gegebener Zeit weiter informieren.

Über SCHMOLZ + BICKENBACH

Die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe ist heute einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit rund 9.000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.