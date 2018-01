Mainz (ots) - Woche 04/18



Fr., 26.1.



Bitte Folgenänderung beachten:



18.00 SOKO Kitzbühel (HD/UT) Schwarzes Herz



Lukas Roither Jakob Seeböck Nina Pokorny Julia Cencig Kroisleitner Ferry Öllinger Gräfin Schönberg Andrea L'Arronge Hannes Kofler Heinz Marecek Dr. Stefanie Löcker Veronika Polly Marion Kröger Doris Schretzmayer Gregor Lassmann Martin Zauner Armin Pohl Giuseppe Rizzo Christina Dimitrova Vidina Popov Sabrina Simone Fuith Ärztin Katrin Reisinger und andere



Schnitt: Daniela Padalewski Musik: Hannes Bertolini Kamera: Daniel Koppelkamm Buch: Ralph Werner Regie: Rainer Hackstock Gemeinschaftsproduktion von ORF und ZDF Österreich 2017



Die weiteren Folgen "SOKO Kitzbühel" verschieben sich wie folgt:



Fr., 02.02., 18.00 Uhr Bis in alle Ewigkeit Fr., 02.02., 03.45 Uhr Bis in alle Ewigkeit Fr., 9.02., 18.00 Uhr Unsichtbar Fr., 16.02., 18.00 Uhr Schöpfung Fr., 16.02., 03.45 Uhr Schöpfung Fr., 23.02., 18.00 Uhr Unten Fr., 23.02., 03.50 Uhr Unten Fr., 02.03., 18.00 Uhr Mord mit ? Fr., 16.03., 18.00 Uhr Wenn die Maske fällt



