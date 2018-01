Lieber Leser,

die Norsk Hydro Aktie hat sich in den vergangenen fünf Wochen positiv entwickelt. Es steht in diesem Zeitraum bis dato ein Plus von 14 % zu Buche, wobei die größten Zugewinne in den ersten beiden Wochen stattfanden und in der Rest der Zeit die Aktie, wie auch in dieser Woche, konsolidierte. Damit hat die Aktie zwar erneut eine charttechnisch relevante Kurszone überwunden, doch der Ausbruch konnte bisher keine Nachhaltigkeit beweisen. Ein Ausbruch erfolgte bereits im September ... (David Iusow)

