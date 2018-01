Luzern (awp) - Der Stahlkonzern Schmolz+Bickenbach (S+B) erhöht seine Offerte für wesentliche Teile von Asco Industries auf 195 Mio von 135 Mio EUR. Dieses Angebot enthalte 82 Mio EUR (bisher: 64 Mio) für Investitionen in die Produktionsstätten von Asco in den nächsten vier Jahren, teilte der Konzern am Donnerstagabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...