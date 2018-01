Das "Krypto-Blutbad" ist vorerst beendet: Bitcoin, Ethereum, Ripple und Co. liegen deutlich im Plus. In die Kritik geraten die Bitcoin-Futures. Anders als erhofft heizen sie Crashs offenbar erst richtig an.

Vorsichtiges Aufatmen am Krypto-Markt: Nach einer Woche mit extremen Kurs-Volatilitäten erholen sich die wichtigsten Kryptowährungen von einem Teil der Verluste. Der Bitcoin liegt am Donnerstagabend laut Daten der Website coinmarketcap.com über 20 Prozent im Plus. Andere Cyberwährungen übertreffen diesen Wert sogar: Ethereum steigt um über 30 Prozent, Ripple sogar um über 70 Prozent.

Krypto-Anleger haben harte Tage hinter sich, und selbst die Kritiker von Bitcoin & Co. hat der jüngste Absturz der wichtigsten Digitalwährungen nicht kaltgelassen. Manche sprachen schon vom "Krypto-Blutbad". Binnen zwei Tagen verlor der Bitcoin ein Drittel seines Wertes und riss fast alle Konkurrenten, darunter Ethereum und Ripple, mit nach unten. Auch wenn der Bitcoin nun wieder etwas höher liegt: Das Rekordhoch von 20.000 Dollar im Dezember liegt in weiter Ferne.

Bitcoin-Fans der ersten Stunde freuen sich im Netz und verweisen auf ein bekanntes Muster vergangener Korrekturen: Schon häufig ist der Bitcoin deutlich eingebrochen und hat sich meist ebenso deutlich wieder erholt. Garantiert ist eine solche Entwicklung allerdings nicht. So ließen frühere Bitcoin-Abstürze bei einem Kurs von 100 Dollar die meisten Beobachter kalt - heute bewegt ein Crash Milliarden. Und seit die neu aufgelegten Bitcoin-Futures im Dezember an der Chicagoer Börse angekommen sind, steigt die Ansteckungsgefahr auch für den klassischen Finanzmarkt.

Weniger optimistische Investoren erinnert der aktuelle Crash auch an den Bitcoin-Kursverfall Ende 2013. Damals sank der Preis von einem Rekordhoch von 1.149 Dollar über einen längeren Zeitraum bis auf 177 Dollar. Auch hier sollte es zu einer Erholung kommen - es brauchte allerdings über drei Jahre bis zum Jahresbeginn ...

