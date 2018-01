Liebe Leser,

E.ON hat ein deutliches Signal gesetzt. Jetzt stellt sich aus Sicht der Chartanalysten eine wichtige Frage, deren Beantwortung Gewinne in die eine wie in die andere Richtung hervorbringen könnte. Es dürfte jedenfalls deutliche Bewegung in den Kursverlauf kommen. Im Detail: Die Aktie setzte um 1,5 % zurück und hat nun die wichtige Unterstützung bei 9 Euro klar und deutlich unterboten. Das bedeutet, der Wert ist nunmehr in einem deutlicheren Abwärtstrend angelangt. Dabei ist ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...