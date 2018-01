mid Groß-Gerau - Am kommenden Samstag (6. Januar) startet die 40. Auflage der Rallye Dakar in Lima, der Hauptstadt von Peru.

Drei Länder passiert die Dakar - Peru, Bolivien und Argentinien - auf ihrem 9.000 Kilometer langen Weg in den Zielort Cordoba (Argentinien). Wieder mit am Start das Vater/Sohn-Duo Jürgen und Max Schröder aus dem Niedersächsischen Thedinghausen nahe Bremen. Für Vater Jürgen Schröder ist es mittlerweile die achte Teilnahme an der "schwersten " Rallye der Welt. Sohn ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...