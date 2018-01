mid Groß-Gerau - Zulieferer Magna zeigt auf der Auto Show in Detroit ein Radarsystem, das fast 100 Mal mehr Objekte erkennen kann als bisherige Systeme. Ob Erwachsener oder Kind, Radfahrer oder Spaziergänger, Auto oder Fahrrad - all das registriert der Icon Radar in Sekundenbruchteilen - und behält es auch im "Auge".

Neben sich bewegenden Objekten erfasst das System zum Beispiel auch Leitplanken, Straßenschäden und Bremsschwellen und kommuniziert diese an das Fahrzeug. "Die Fähigkeit zur ... (Robert Sasse)

