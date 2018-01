Liebe Leser,

die Bitcoin Group konnte am Donnerstag erneut ein starkes Signal setzen. Wie so oft nach herben Abschlägen, wie es heißt. Chartanalysten sind mittlerweile dennoch der Ansicht, die Aktie bewege sich in einem charttechnischen Baisse-Modus. Damit allerdings könnte sich die Kurserholung als Bullenfalle erweisen, heißt es. Im Detail: Die Aktie legte am Donnerstag je nach Börse um bis zu 7 % zu. Dies ist ein deutliches Signal dafür, dass es nicht zum freien Fall kommen muss. Dennoch ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...