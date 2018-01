mid Groß-Gerau - Als Kia 1993 erstmals auf dem deutschen Automarkt auftauchte, ahnte wohl kaum jemand, dass dies der Beginn einer Erfolgsstory sein wird. 25 Jahre später fährt die koreanische Marke im Autoland Nummer eins auf der Überholspur. Stolz vermeldet der Hersteller zum Jubiläum jetzt einen "Hattrick" der besonderen Art: 2017 verkaufte Kia in Deutschland 64.068 Fahrzeuge und erzielte damit zum dritten Mal in Folge einen Absatzrekord. Das ist ein Plus von 5,9 Prozent gegenüber 2016. Damit ... (Robert Sasse)

