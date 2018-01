mid Groß-Gerau - Opel verzichtet aus wirtschaftlichen Gründen auf einen Auftritt beim Genfer Autosalon im März. Das bestätigte der Autobauer dem Motor-Informations-Dienst (mid). Was genau steckt hinter dieser Entscheidung? "Aufgrund unserer Pläne und Produkteinführungen in 2018 haben wir uns entschieden, einen stärkeren Fokus auf unsere eigenen Produkteinführungs-Veranstaltungen zu legen", teilte Opel auf mid-Anfrage mit. Man werde Beteiligungen an Messen auch in Zukunft prüfen und teilnehmen, ... (Robert Sasse)

