PARIS, 18. Januar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bei seinem ersten Auftritt auf der Fachmesse Integrated Systems Europe (ISE), präsentiert VITEC, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet moderner Video-Kodierungs- und -Streaming-Lösungen, EZ TV, eine marktführende IPTV- und Digital-Signage-Plattform in Broadcast-Qualität mit Schlüsselinstallationen in Europa und den USA. Zielgruppe von EZ TV, das IPTV-Distribution in Broadcast-Qualität mit leistungsstarken Digital-Signage-Funktionen kombiniert, um den Zuschauern ein ansprechenderes und interaktiveres Erlebnis zu bieten, sind Unternehmen, Sportstadien und Arenen sowie Behörden.

"Die ISE ist Europas größte Messe für AV-Systemintegratoren und somit das perfekte Forum für uns, um unsere IPTV-Plattform EZ TV zu präsentieren", sagte Bruno Teissier, Director, Marketing und Verkauf von VITEC. "Wir freuen uns darauf, den ISE-Teilnehmern zu zeigen, wie sie ihren Kunden helfen können, IPTV-Inhalte in Broadcast-Qualität zu verbreiten und auf leistungsstarke Signage-Funktionen in einer umfassenden, integrierten Lösung zuzugreifen."

EZ TV, das nahtlos in jede IT-Umgebung integriert und in allen Arten von Netzwerken, einschließlich LAN, WAN und Wireless, eingesetzt werden kann, ist eine zukunftssichere und skalierbare Plattform für die zentrale Erstellung, Verteilung und Überwachung von Live- und On-Demand-Inhalten, die auf jedem Anzeigegerät einer Einrichtung angezeigt werden können. Auf der ISE wird VITEC live demonstrieren, wie EZ TV es seinen Kunden ermöglicht, hochwertige Live- und On-Demand-Videos nahtlos zu streamen, personalisierte Inhalte und Digital Signage zu erstellen, die dynamisch aktualisiert werden, und die Präsentationen über eine neue oder bestehende IP-Infrastruktur bereitzustellen.

EZ TV bietet robuste Digital-Signage-Funktionen, einschließlich benutzerfreundlicher Werkzeuge für die Erstellung, Verwaltung und Analyse von Signage. Mit den leistungsstarken, hardwarebasierten Endpunkten von VITEC können Betreiber jeden Bildschirm im Netzwerk zu einer neuen monetären Chance nutzen, bei der prägnante digitale Inhalte mit dynamischen Daten und qualitativ hochwertigen IPTV-Inhalten bereitgestellt werden - alles von einem zentralen Server aus. Die integrierten Verwaltungs- und Analysetools liefern Unternehmen wichtige Informationen, die für die Erschließung unerschlossener Einnahmequellen unerlässlich sind.

"Das skalierbare, zentralisierte Design von EZ TV bietet modernste Videowiedergabe, dynamische und ansprechende Digitalschilder, IPTV-Archivierung und mobile Streaming-Funktionen für jedes Gerät - und das alles bei geringeren Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Digital-Signage-Systemen", folgerte Teissier.

Weitere Informationen über die gesamte Produktlinie von VITEC finden Sie unter www.vitec.com (http://www.vitec.com).

Über VITEC

VITEC ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Videostreaming-Lösungen für Rundfunk, Militär und staatliche Stellen, Unternehmen, Sport- und Unterhaltungseinrichtungen sowie Gotteshäuser. © 2018 VITEC

PR-Link: www.ingearpr.com/VITEC/180118VITEC.docx (http://www.ingearpr.com/VITEC/180118VITEC.docx)

Bild-Link: www.ingearpr.com/VITEC/VITEC_EZTV-8.png (http://www.ingearpr.com/VITEC/VITEC_EZTV-8.png)

Besuchen Sie VITEC auf der ISE 2018, Stand 14-B125

