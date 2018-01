Liebe Leser,

die vollständigen Geschäftszahlen 2017 sind zwar noch nicht da, aber Barrick Gold hat bereits einige vorläufige Eckdaten vorgelegt. Demnach lag die Goldproduktion des Unternehmens in 2017 bei 5,32 Mio. Feinunzen. Das lag so gerade im Rahmen der Prognose (5,3 bis 5,5 Mio. Feinunzen Gold). Die Verkäufe lagen leicht unter der Höhe der Produktion, und zwar bei 5,3 Mio. Feinunzen. Für das vierte Quartal lauten die Werte so: Goldproduktion von 1,34 Mio. Feinunzen, Verkäufe von 1,37 ... (Peter Niedermeyer)

