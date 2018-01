CECONOMY AG: Vorläufige Zahlen 1. Quartal des Geschäftsjahres 2017/18: EBIT unter Vorjahreswert; Bestätigung der Gesamtjahresprognose

DGAP-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis CECONOMY AG: Vorläufige Zahlen 1. Quartal des Geschäftsjahres 2017/18: EBIT unter Vorjahreswert; Bestätigung der Gesamtjahresprognose 18.01.2018 / 22:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Auf Basis vorläufiger Zahlen wird für den CECONOMY-Konzern für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 ein EBIT von rund 260 Mio. Euro gegenüber einem EBIT vor Sonderfaktoren* in Höhe von 308 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum erwartet. Dieser Rückgang ist nach derzeitigem Kenntnisstand insbesondere auf folgende Gründe zurückzuführen:

* Preisreduzierungen rund um den Black Friday, insbesondere in Deutschland, zur Festigung der führenden Marktposition. Daraus ergab sich eine Verlagerung von Dezemberumsätzen in den wettbewerbsintensiveren November. * Negative technische Effekte im Vergleich zum Vorjahr durch planungsbedingt hohe Abgrenzungen in Italien, die sich im Jahresverlauf ausgleichen werden. * Kosten bedingt durch den Aufbau der CECONOMY AG Holding.

Auf Konzernebene fällt die Veränderung des Nettobetriebsvermögens* gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum voraussichtlich rund 380 Mio. Euro niedriger aus. Hierfür waren vor allem gesunkene Verbindlichkeiten aufgrund eines zunehmend direkten Einkaufs bei Herstellern verantwortlich. Darüber hinaus haben gestiegene Vorräte neuer Ware insbesondere in Deutschland aufgrund niedriger als erwarteter Dezemberumsätze sowie ein Anstieg von Forderungen das Nettobetriebsvermögen beeinträchtigt.

Für den CECONOMY-Konzern wird eine Steigerung des währungs- und portfoliobereinigten Umsatzes von +1,3 % erwartet. Der berichtete Konzernumsatz stieg um +0,6 % von 6.893 Mio. Euro auf 6.935 Mio. Euro (flächenbereinigt*: +0,5 %).

Die CECONOMY AG bestätigt gleichzeitig ihre am 19. Dezember 2017 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2017/18. Zusätzlich zu den laufenden operativen Verbesserungen erwartet das Unternehmen eine deutliche Ergebnisverbesserung in Italien. Darüber hinaus werden sich negative Einmaleffekte des Vorjahres aus der SATURN-Mehrwertsteueraktion im Januar und der Insolvenz eines Geschäftspartners in den Niederlanden nicht wiederholen.

Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die detaillierten Ergebnisse des ersten Quartals werden am 9. Februar 2018 um 07:00 Uhr MEZ veröffentlicht.

Mitteilende Person: Sebastian Kauffmann, Vice President Investor Relations CECONOMY AG

* Die Definitionen für das flächenbereinigte Umsatzwachstum und die Veränderung des Nettobetriebsvermögens befinden sich im Geschäftsbericht 2016/17 des CECONOMY-Konzerns auf den Seiten 51 bis 52. Eine Erläuterung des EBIT vor Sonderfaktoren befindet sich im Geschäftsbericht auf den Seiten 78 bis 80. Der Geschäftsbericht des CECONOMY-Konzerns ist unter www.ceconomy.de abrufbar.

