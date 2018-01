Lieber Leser,

die Mondi-Aktie notiert in dieser Woche mit 1,13 % leicht im Minus. In den vergangenen drei Wochen hat die Aktie somit 2,6 % an Wert verloren, nachdem sie sich in den drei Wochen zuvor noch deutlich erholen konnte. Charttechnisch betrachtet ist die Aktie damit an der zuvor unterschrittenen, aufwärts gerichteten Trendlinie abgeprallt. Gleichzeitig jedoch fand sie zuvor einen Boden auf der Höhe des 100-Wochen-Durchschnitts. Sofern die Aktie über den beiden langfristigen Wochen-Durschnitten ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...