LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Trump/Apple/Wirtschaft:

"Unter Trump geschieht etwas, das in Deutschland undenkbar wäre: Der Staat entlastet per Steuerreform allen Ernstes und mit voller Absicht auch die Bezieher hoher Einkommen. Man kann eine solche Politik ungerecht finden. Man kann sie verdammen. Aber man kann nicht an ihren ökonomischen Effekten vorbeidiskutieren. Rund um die Welt wird jetzt aus Sicht von Investoren und Entscheidern der Standort USA attraktiver. Viele werden sich durchrechnen lassen, was eine Verlagerung von Firmensitzen brächte."/ra/DP/he

