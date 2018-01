Mieten und Immobilien werden für viele unbezahlbar. Ohne konsequente Wohneigentumsförderung wird das zum Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Lange Schlangen bedeuten selten etwas Gutes. Oft sind sie das Symbol für eine Systemkrise. Nach dem Börsencrash von 1929 implodierte die Weltwirtschaft, und in der Folge kam es zum Zusammenbruch unzähliger Banken. Die Menschen stürmten die Schalter und verlangten ihr Geld zurück. 2007 wiederholte sich das Bild. Auch nach dem Platzen der US-Hypothekenblase warteten verzweifelte Menschen vor wackeligen Finanzinstituten wie etwa der britischen Northern Rock.

In den Jahren dazwischen versuchte ein Gegenentwurf zum Kapitalismus die Osteuropäer glücklich zu machen. Und wieder verschwendeten die Menschen einen Großteil ihrer Lebenszeit in einer Schlange. Diesmal hatten sie zwar genug Geld, nur gab es dafür bei DDR und Co. oft nichts zu kaufen.

Jetzt stehen sich Durchschnittsverdiener erneut die Beine in den Bauch. In den Treppenhäusern dieser Republik treffen sie regelmäßig auf Hunderte von Schicksalsgenossen, ...

