Oerlikon gewinnt zwei Grossaufträge für Chemiefaserlösungen im Wert von über einer halben Milliarde CHF

Pfäffikon, Schwyz, Schweiz - 19. Januar 2018 - Oerlikon hat von zwei der zehn grössten Chemiefaserhersteller der Welt den Zuschlag für zwei Grossaufträge erhalten. Beide Unternehmen sind in China ansässig. Die Aufträge umfassen die führende Garnspinntechnologie von Oerlikon Barmag zur nachhaltigen Polyesterfaserproduktion. Die beiden Aufträge haben einen Gesamtwert von ca. CHF 540 Millionen (EUR 460 Millionen), und die Lösungen sollen 2019 und 2020 geliefert werden.

Innovative Technologien der Oerlikon Kompetenzmarke Barmag sollen es den beiden chinesischen Unternehmen ermöglichen, ihre bestehenden Produktionskapazitäten für Polyestergarne upzugraden. Die umfassenden Chemiefasertechnologien von Oerlikon - darunter die während der vergangenen zwei Jahre eingeführten aktuellsten Spinn- und Wickeltechnologien - sollen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Polyesterfaserproduktion eingesetzt werden. Die Anlagen für WINGS POY und WINGS FDY werden über einen Zeitraum von zwei Jahren phasenweise geliefert, wobei die erste Auslieferung für 2019 vorgesehen ist. Beide Aufträge werden im Bestellungseingang 2018 und 2019 aufgeführt. Beide Projekte werden an den Standorten der Kunden in der chinesischen Provinz Zhèjiang installiert.

"Diese Aufträge bestätigen die starke Erholung auf dem Markt für Filamentanlagen ebenso wie das ungebrochene Vertrauen unserer marktführenden Kunden in uns und unsere Technologien. In Anbetracht des Umfangs dieser Aufträge und der von Oerlikon entwickelten soliden Pipeline für Chemiefaserprojekte gehen wir davon aus, dass sich die Geschäftslage des Segments weiterhin gut entfalten wird und die mittelfristigen Aussichten positiv bleiben, was es uns strukturell ermöglichen sollte, die EBITDA-Marge des Segments über Zeit wieder Richtung 15 % zu entwickeln", sagte Dr. Roland Fischer, CEO des Oerlikon Konzerns.

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) ist ein führender, weltweit tätiger Technologiekonzern mit einer klaren Strategie, sich zum führenden Anbieter für Oberflächenlösungen, moderne Werkstoffe und Werkstoffverarbeitung zu entwickeln. Mit seiner Schlüsselkompetenz in der intelligenten Entwicklung und Bearbeitung von Oberflächenlösungen und modernen Werkstoffen widmet sich das Unternehmen wertstiftenden Technologien, mit denen Kunden leichtere, langlebigere, effizientere und umweltfreundlichere Produkte angeboten werden können. Als Schweizer Unternehmen mit einer über 100-jährigen Tradition ist Oerlikon in drei Segmente gegliedert (Surface Solutions, Manmade Fibers und Drive Systems) und mit mehr als 13 500 Mitarbeitenden an über 180 Standorten in 37 Ländern präsent. Der Umsatz betrug im Jahr 2016 CHF 2,3 Mrd. Das Unternehmen, das 2016 CHF 94 Mio. in Forschung und Entwicklung investierte, beschäftigt mehr als 1 000 Spezialisten, die innovative sowie kundenorientierte Produkte und Services entwickeln.

