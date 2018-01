FRANKFURT (Dow Jones)--Im Bahnverkehr ist nach dem verherrenden Sturm auch am Freitagmorgen noch mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen. Mit Rekordwindgeschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern hat Orkan "Friederike", der schwerste Sturm seit Orkan "Kyrill" im Jahr 2007, in weiten Teilen Deutschlands schwere Schäden verursacht. An über 200 Streckenabschnitten im Netz der Deutschen Bahn seien Beschädigungen festgestellt worden, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit.

Der Fernverkehr der Deutschen Bahn ist am Freitag mit zum Teil deutlichen Einschränkungen wieder angelaufen. Im Süden Deutschlands verkehren die Züge bereits ab dem Morgen weitgehend normal. Das betrifft insbesondere die Strecken:

- Erfurt - Nürnberg - München - Mannheim - Stuttgart - Ulm - München - Frankfurt (Main) - Würzburg - Nürnberg - München/Passau/Wien - Frankfurt (Main) - Mannheim - Karlsruhe - Basel - Mailand - Frankfurt (Main) - Saarbrücken - Paris - Frankfurt (Main) - Strasbourg - Paris/Marseille - Karlsruhe - Stuttgart - Nürnberg - Stuttgart - Zürich - Dresden - Prag - Strecken südlich von München in Richtung Österreich/Schweiz/Italien

Die DB rechnet damit, dass im Laufe des Vormittags alle Metropolen Deutschlands - mit Einschränkungen - mit dem Fernverkehr erreichbar sein werden. Für das Wochenende erwartet die DB einen weitgehend normalisierten Zugverkehr. Im Regionalverkehr werde der Betrieb sukzessive wieder aufgenommen. Es müsse in besonders vom Sturm betroffenen Landesteilen aber nach wie vor mit Einschränkungen gerechnet werden. Vor allem in Nordrhein-Westfalen werde es noch den gesamten Tag zu starken Beeinträchtigungen und Zugausfällen kommen.

Die Deutsche Bahn hatte am Donnerstagnachmittag aus Sicherheitsgründen den Fernverkehr komplett eingestellt, um zu verhindern, dass Züge auf offener Strecke stehenbleiben und Fahrgäste nicht betreut werden können.

Die DB empfiehlt Reisenden, ihre Reiseverbindung vor Fahrtantritt auf bahn.de oder in der DB Navigator-App zu überprüfen. Informationen zur aktuellen Verkehrslage im Fern- und Regionalverkehr gibt es unter bahn.de/aktuell. Eine kostenlose Servicenummer ist unter 08000/996633 eingerichtet.

Die Bahn bietet eine Kulanzregelung an: Für die vom Sturm betroffenen Strecken behalten alle für Donnerstag, den 18.1.2018, und Freitag, den 19.1.2018, geltenden Fahrkarten für den Fernverkehr ihre Gültigkeit und können entweder kostenfrei storniert oder bis eine Woche nach Störungsende flexibel genutzt werden. Diese Regelung gilt auch für zuggebundene Fahrkarten. Sitzplatzreservierungen können umgetauscht werden (für auf bahn.de gekaufte Reservierungen auch online möglich). Betroffene Reisende, die ihre bereits gebuchte Reise nicht antreten möchten, können ihre Fahrkarten kostenlos zurückgeben. Erstattungsformular für online gebuchte Fahrkarten: https://www.bahn.de/p/view/service/buchung/erstattung.shtml

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2018 00:41 ET (05:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.