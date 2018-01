The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A15ZJ1 ERSTE GP BNK14-22FLR 1283 BD00 BON EUR N

CA XFRA AU000XCLWAX7 AUSTRALIA 2029 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0040523 BENDIGO+ADEL.BK 2023 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA BE0000345547 BELGIQUE 18/28 85 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A168ZZ9 ALL-ABOUT-MUSIC ANL.15/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BHY0MV1 BERLIN HYP AG PF S205 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDH7 DZ BANK IS.A836 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP1015 RHEINL.PF.SCHATZ.18/20VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2TD7 NORDLB HPF.MTN18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013311016 REP. FSE 18-21 O.A.T. BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013311347 THALES S.A. 18/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US46647PAM86 JPMORGAN CHASE 18/29 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US46647PAN69 JPMORGAN CHASE 18/49 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1753809141 NIBC BANK 18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1755225064 KRED.F.WIED.18/21 NTS NK BD01 BON NOK N

CA XFRA XS1756305469 EIB EUR.INV.BK 18/21 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1756364474 RAIF.LABA NO 18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1756434194 BNP PARIBAS 18/23 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1756703275 RAIF.BK INT. 18/UND. FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1756716764 CEB 18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA 6B9 XFRA AU000000BTG8 BERONI GROUP LTD EQ00 EQU EUR N

CA 541 XFRA US00090Q1031 ADT INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA YAR XFRA US03064D1081 AMERICOLD RLTY TR. DL-,01 EQ00 EQU EUR N