The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0204402 WORLD BK 13/18 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0204659 WESTPAC BKG 2018 BD00 BON AUD N

CA XFRA BE0002577550 KINEPOLIS GRP 17-27 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0876084178 NED.WATERSCH. 13/18 MTN BD00 BON AUD N

CA HHYC XFRA DE000DHY3855 DT.HYP.BK.MTN.HPF S.385 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0866313264 CIBC 12/18 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA XS0876766766 CK BOND SEC.03 13/UND. BD01 BON USD N

CA XFRA CA83357ZAD92 SOBEYS 2035 MTN BD02 BON CAD N

CA XFRA DE000HLB4MM7 LB.HESS.THR.CARRARA04Q/15 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0579850388 EUR. BK REC.DEV. 11/18MTN BD02 BON BRL N

CA A2YC XFRA XS0582479522 SANTANDER UK 11/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0876096180 TOYOTA MOT.FIN 13/18 MTN BD02 BON AUD N