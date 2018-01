FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.01.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4WB6 HSH NORDBANK KK1 15/21 0.000 %

PKE XFRA US7004162092 PARK ELEKTROCHEM. DL-,10 2.451 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.155 EUR

ENLA XFRA US29265W2070 ENEL S.P.A. ADR EO 1 0.102 EUR

CP6 XFRA US2166484020 COOPER COS INC. DL-,10 0.025 EUR

CPA XFRA US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE DL 1 0.327 EUR

LCM XFRA MHY1771G1026 COSTAMARE INC. DL-,0001 0.082 EUR

SNM XFRA IT0003153415 SNAM S.P.A. 0.086 EUR

ENL XFRA IT0003128367 ENEL S.P.A. EO 1 0.105 EUR

TKA XFRA DE0007500001 THYSSENKRUPP AG O.N. 0.150 EUR

XFRA DE000HLB1XS7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/15 0.001 %

XFRA DE000HLB1XT5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/15 0.001 %

8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.079 EUR