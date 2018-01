FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HBD1 XFRA DE000A1A6WB2 PHICOMM AG INH. O.N.

2YS XFRA PLDWORY00019 SYNTHOS S.A. ZY 0,03

P9F1 XFRA US36117V1052 FUTURE FINTECH GRP

1AQ XFRA US64066G1013 NEOTHETICS INC. DL-,0001

EKU2 XFRA CA68247P1045 ONE WORLD MINLS