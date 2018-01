In Saudi-Arabien wird ein neuer Produktionsstandort für Weiss-Masterbatches eröffnet, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Betrieben wird die Anlage von Clariant Masterbatches Saudi Arabia, einem Joint-Venture zwischen Clariant und Rowad. Die Anlage liege in Yanbu, einer Stadt am Roten Meer. Vorteile des Standorts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...