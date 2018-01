DXC Technology (NYSE: DXC) ist als ein "Top 100 Global Technology Leader" 2018 von Thomson Reuters ausgezeichnet worden. Das erstmals stattfindenden Programm ermittelt die Unternehmen der Technologiebranche mit der solidesten operativen Basis und dem größten finanziellen Erfolg.

Die "Top 100 Global Tech Leaders"-Studie von Thomson Reuters ist die branchenweit erste ganzheitliche Beurteilung der heute führenden Technologie-Unternehmen. Sie verwendet einen 28 Punkte berücksichtigenden datengestützten Algorithmus, um objektiv diejenigen Unternehmen zu ermitteln, die in einem komplexen und sich wandelnden Geschäftsumfeld florieren können. Die zum Patent angemeldete, von Thomson Reuters Boston Innovation Lab entwickelte Methodik basiert auf acht Eckpfeilern der Unternehmensleistung: Ertragslage, Management und Anlegervertrauen, Risiko und Widerstandsfähigkeit, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, Innovation, Mitarbeiter und soziale Verantwortung, Umweltverträglichkeit und Ruf. Laut Thomson Reuters übertrumpfen die aufgeführten Unternehmen mit ihren End-Scores über 5.000 andere Technologie-Unternehmen aus aller Welt.

"DXC Technology ist stolz auf die Auszeichnung als "Top 100 Global Technology Leader" von Thomson Reuters", so Mike Lawrie, Chairman, President und CEO von DXC Technology. "Wir freuen uns über diese Anerkennung und haben uns dem Ziel verschrieben, innovative Lösungen bereitzustellen, die unseren Kunden auf ihrem Weg der digitalen Transformation am besten weiterhelfen."

"Technologie-Unternehmen operieren mit einer rasanten Geschwindigkeit und werden dabei mit Wettbewerbs-, aufsichtsbehördlichen, rechtlichen, finanziellen, Lieferketten- und zahllosen weiterem Herausforderungen konfrontiert. Häufig überschattet ihr finanzieller Erfolg die operative Integrität. Dadurch lassen sich die Unternehmen mit echtem Durchsetzungswillen für künftigen Erfolg nur schwer herausfinden", so Alex Paladino, Global Managing Director, Thomson Reuters Technology Practice Group. "Mit den "Top 100 Global Tech Leaders" haben wir einzigartige Daten ermittelt, die für die Führung in der Technologiebranche des 21. Jahrhunderts stehen. Wir gratulieren allen Unternehmen, die in die Liste aufgenommen wurden."

Hauptergebnisse der "Top 100 Global Technology Leaders"-Studie 2018:

Abgesehen davon, dass sie in der ersten wirklichen Beurteilung der weltweiten Technologieführer ausgezeichnet wurden, haben die aufgeführten Unternehmen die Nasdaq-, S&P 500- und MSCI World-Indizes hinsichtlich der Aktienpreisveränderung im Jahresvergleich um 3,91 Prozent, 4,04 Prozent bzw. 7,1 Prozent übertroffen.

Sie schlossen bei weiteren Faktoren über diesen Indizes ab, darunter F&E-Investitionen, prozentuale Veränderung des Personals und prozentuale Veränderung des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr.

Von den führenden Unternehmen sind 45 Prozent in den USA ansässig. Es folgen Japan und Taiwan als produktivste Regionen mit jeweils 13 Unternehmen unter den Top 100 Technologie-Unternehmen.

DXC erreichte die höchsten Scores bei den folgenden vier Eckpfeilern:

Management und Anlegervertrauen, insbesondere im "Smart Money Combined Alpha Model" (CAM) von StarMine mit 91 Prozent;

insbesondere im "Smart Money Combined Alpha Model" (CAM) von StarMine mit 91 Prozent; Innovation , insbesondere im Thomson Reuters Environmental, Social and Governance (TRESG) mit 84 Prozent;

, insbesondere im Thomson Reuters Environmental, Social and Governance (TRESG) mit 84 Prozent; Mitarbeiter und soziale Verantwortung , Corporate Social Responsibility (CSR) Strategie und Community und Personal mit 84 bzw. 78 Prozent sowie

, Corporate Social Responsibility (CSR) Strategie und Community und Personal mit 84 bzw. 78 Prozent sowie Umweltverträglichkeit, TRESG-Emissionen und Ressourcennutzung mit 78 bzw. 77 Prozent.

Unter http://tr.com/top100tech finden Sie den vollständigen Bericht und die vollständige Liste "Thomson Reuters Top 100 Global Technology Leaders" 2018. Beteiligen Sie sich an der Diskussion auf Twitter TRtech100.

Über DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist der weltweit führende unabhängige End-to-End IT-Dienstleister. Das Unternehmen hilft seinen Kunden, die Kraft der Innovation einzuspannen, um den Wandel voranzutreiben. Aus dem Zusammenschluss von CSC und der Enterprise Services Sparte von Hewlett Packard Enterprise entstanden, ist DXC Technology für rund 6.000 privatwirtschaftliche und öffentliche Organisationen in 70 Ländern tätig. Das Unternehmen zeichnet sich durch technologische Unabhängigkeit aus, ist weltweit präsent und verfügt über ein umfassendes Partnernetzwerk, mit dem es richtungsweisende IT-Services und -Lösungen der nächsten Generation bereitstellt. DXC Technology zählt zu den weltweit besten Corporate Citizens. Weitere Informationen finden Sie unter http://dxc.technology.

Über Thomson Reuters

Thomson Reuters ist die weltweit führende Quelle für Nachrichten und Informationen für professionelle Märkte. Unsere Kunden verlassen sich auf Informationen, Technik und Fachkenntnis, die wir bereitstellen, damit sie verlässliche Antworten finden können. Das Unternehmen ist in über 100 Ländern tätig.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

