Was für IBM ein Freudentag werden sollte, endete an der Wall Street in einem Fiasko. Nach fünf miesen Jahren haben die Anleger so viel Vertrauen in Konzernchefin Rometty verloren, dass sie die Chancen nicht mehr sehen.

Virginia "Ginni" Rometty klebt das Pech an den High-Heels. Zum ersten Mal seit über fünf Jahren weist IBM im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Umsatzplus aus. Die Steigerung um 3,6 Prozent sollten bei der Konzernchefin eigentlich für Jubelsprünge sorgen. Im Gespräch mit Analysten wird deutlich, dass nun für jedes Quartal des laufenden Geschäftsjahres ein Umsatzplus erwartet wird. Der bereinigte Gewinn pro Aktie im vierten Quartal liegt zudem bei 5,18 Dollar, Analysten hatten mit etwas weniger gerechnet.

Von Glücksgefühlen dürfte Rometty jedoch weit entfernt sein: Der Kurs brach nachbörslich ein. Fast schon routinemäßig, wenn das 106 Jahre alte IT-Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren Zahlen vorlegte. Die Aktie rutschte nach Handelsschluss um fast 3,5 Prozent auf 163,30 Dollar ab.

Auslöser war diesmal ein Einmalaufwand von 5,5 Milliarden Dollar, der aufgrund von Neubewertungen nach der Steuerreform von US-Präsident Donald Trump fällig geworden war. Im Ergebnis: Ein Nettoverlust von 1,05 Milliarden Dollar, oder ein Minus von 1,14 Dollar pro Aktie. Dabei ist noch unklar, ob diese Anpassung das Geschäft nicht nur einmalig, sondern gar dauerhaft belasten könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...