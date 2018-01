Liebe Leser,

durch den Diesel-Skandal hat sich die Bewertung der Aktie in den letzten Jahren etwas erschwert. Zu Beginn war noch schwer abzuschätzen, welche Strafzahlungen auf den Konzern zukommen und was die Umrüstung der betroffenen Pkw kosten wird. Die Strafzahlungen sind inzwischen bekannt und auch bei den Umrüstungen scheint Volkswagen gut voranzukommen. Kein Wunder also, dass der Kurs der Aktie wieder deutlich nach oben tendiert.

