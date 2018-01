Wien - Heute läuft in den USA die zeitweilige Budgetfortschreibung aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für den Beschluss eines ordentlichen Budgets für das Fiskaljahr 2017/18 bedürfe es auch einer Zustimmung von Senatoren der demokratischen Partei. Ohne Einigung in letzter Sekunde, die wir als unwahrscheinlich erachten würden, drohe ab morgen ein "Government Shutdown". Alternativ könnte das Budgetprovisorium zum dritten Mal verlängert werden.

