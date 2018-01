Der deutsche Leitindex hat gestern tatsächlich einen Sprung nach oben gemacht. Dabei sah es am Nachmittag wieder danach aus, als würde der DAX einknicken. Dann kam Unterstützung durch gute Zahlen von BASF und der Leitindex legte in der letzten Handelsstunde noch einmal kräftig zu. Am Ende stand er bei 13.281 Punkten. Das ist ein Plus von 0,7 Prozent. Marktidee: S&TDie Aktie von S&T war gestern mit einem Aufschlag von über zehn Prozent größter Gewinner im TecDAX. S&T hatte in dieser Woche starke Zahlen vorgelegt und deshalb viel Lob von Analysten bekommen. Die Aktie notiert mittlerweile auf dem höchsten Stand seit 15 Jahren.