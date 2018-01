Kontron S&T AG: Ergänzungsverlangen zur ordentlichen Hauptversammlung

Ergänzungsverlangen zur ordentlichen Hauptversammlung der Kontron S&T AG

Augsburg, 19. Januar 2018 - Die Kontron S&T AG, gibt bekannt, dass die Hauptaktionärin der Gesellschaft, die S&T AG mit Sitz in Linz, Österreich, mit heutigem Schreiben eine Ergänzung der Tagesordnung der nächsten ordentlichen Hauptversammlung um den Tagesordnungspunkt "Formwechsel der Kontron S&T AG gemäß §§ 190 ff. UmwG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)" verlangt hat.

Für weitere Informationen: Alexandra Habekost

Head of Investor Relations & Corporate Communications

Kontron S&T AG Tel: +49 (0) 821 4086-114 alexandra.habekost@kontron.com

