sind in den meisten Einsatzumgebungen noch immer starre Installationen, denn die einzelnen Fahrzeuge folgen festen Routen. Die Informationen über ihre Einsatzumgebung, die sie für die Pfadplanung benötigen, müssen die bordeigenen laufend erfassen. Stellt sich den FTS ein Hindernis in den Weg, bleiben sie stehen bis der Weg frei ist. Außerdem kann sich an Kreuzungen der Verkehr stauen. Einmal eingerichtet, lässt sich das FTS nur noch mit Aufwand an neue Layouts anpassen.

Um bei Umstrukturierungen kostspielige und zeitraubende Umbaumaßnahmen zu vermeiden, hat ein vierköpfiges Forscherteam um Gruppenleiter Kai Pfeiffer alle fahrerlosen Transportfahrzeuge sowie die externen einer Werkhalle über die miteinander vernetzt. "Diese ‚Cloud Navigation' ermöglicht die kooperative Kartierung und Pfadplanung über einen zentralen Navigationsserver. Dieser berechnet ...

