Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der führende Spezialist für digitale Finanztechnologie, und Kyivstar, eine Tochtergesellschaft der VEON-Gruppe in der Ukraine, bieten auf der VEON-Plattform in der Ukraine jetzt Transaktionsdienste in Echtzeit an.



Ab sofort übernimmt Wirecard die gesamte technische Abwicklung für das Airtime-Top-Up auf der VEON-Plattform in der Ukraine. Für Kunden des lokalen Mobilfunkbetreibers Kyivstar bedeutet das, dass sie ihre mobilen Payment Accounts innerhalb weniger Sekunden mobil aufladen und aktualisieren können.



Taras Gorkun, Head of Treasury und Mobile Financial Services bei Kyivstar, erklärt: "Wir sind stolz darauf, dass die VEON-Plattform in der Ukraine gelauncht ist, da sie unseren Kyivstar-Kunden ein einzigartiges Produkt bietet. Zusammen mit Wirecard als Partner für Zahlungsabwicklung bieten wir unseren Kunden ein hochmodernes Mobile-Payment-Erlebnis mit der Möglichkeit, eine Kreditkarte zu registrieren und das Guthaben innerhalb von Sekunden aufzuladen - eine sehr wichtige Funktion für unser Prepaid-Kunden - mit nur einem Klick."



Philippe Laranjeiro, Head of Sales Digital und Telecommunications bei Wirecard, fügt hinzu: "In den schnell wachsenden Frontier-Märkten sind einfache mobile Zahlungslösungen essentiell. Mit unserer neuen digitalen Airtime-Top-Up-Lösung können Kunden ihr Geld effizienter als je zuvor aufladen und ausgeben."



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.



Über Kyivstar:



Kyivstar ist der größte ukrainische Telekommunikationsbetreiber, der Kommunikations- und Datendienste anbietet, die auf einer breiten Palette von Mobilfunk- und Festnetztechnologien basieren, einschließlich 3G. Der Kundenstamm des Unternehmens beläuft sich auf 26,4 Millionen. Kyivstar arbeitet seit 20 Jahren in der Ukraine und ist einer der besten Arbeitgeber des Landes.



