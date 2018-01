FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Ceconomy nach einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Preisnachlässe in Deutschland im Zusammenhang mit dem Black Friday und Cyber Monday seien dafür die Ursache und hätten das erste Geschäftsquartal belastet, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gute Nachricht sei aber, dass der Elektronikhändler die Jahresziele für 2017/18 bekräftigt habe./ajx/tih

Datum der Analyse: 19.01.2018

ISIN DE0007257503

AXC0075 2018-01-19/09:39