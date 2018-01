Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordex vor Quartalszahlen von 6,50 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Mit dem starken Auftragseingang zum Ende vergangenen Jahres liege das Unternehmen um rund ein Sechstel über seiner Schätzung, schrieb Analyst David Vos in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei die Kostenbasis des Herstellers von Windkraftanlagen nach wie vor zu hoch und auch der Druck auf die Preise halte an, was die Gewinne belasten werde./bek/tih Datum der Analyse: 19.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0009 2018-01-19/09:45

ISIN: DE000A0D6554