19.01.2018

Rekordjahr 2017: Innovative Ideen, motivierte Mitarbeiter und leistungsstarke Fachhandelspartner bedeuten 2,5 Mrd. EUR Geschäftsvolumen

Dortmund, 19.01.2018

Der Vorstand berichtet über die Entwicklung des Geschäftsvolumens per 31.12.2017 wie folgt:

Der bislang sehr erfolgreiche Geschäftsverlauf wurde auch im vierten Quartal 2017 ungebremst fortgeführt. Mit einem Geschäftsvolumen von 2.510,5 Mio. EUR im zurückliegenden Geschäftsjahr wird der Vorjahreswert um rund 17% deutlich übertroffen. Rekord - und das gleich in zweierlei Hinsicht. Zum einen hat NORDWEST mit Blick auf das gesamte Geschäftsvolumen erstmalig in seiner Firmengeschichte die 2,5 Mrd. EUR-Marke überschritten, zum anderen konnte im Lagergeschäft mit 151,2 Mio. EUR ebenfalls eine neue Bestmarke erzielt werden. Und diese Entwicklung ist noch lange nicht zu Ende. Neue Rekorde werden bereits anvisiert. Neben den Erfolgen im Kerngeschäftsbereich Bau-Handwerk-Industrie tragen die Bereiche TeamFaktor/Services und Stahl einen wesentlichen Anteil am deutlichen Ausbau der Geschäftsvolumina.

Ein Grundstein für diesen erfolgreichen Geschäftsverlauf bildet dabei die stets vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren angeschlossenen Fachhandelspartnern, deren Anzahl auch in 2017 weiter gestiegen ist. Dabei zeichnet es NORDWEST aus, durch Leistung zu überzeugen und diese in gleichem Maße auch zu honorieren. Nicht zuletzt die deutlichen Zuwachsraten im Lagergeschäft verdeutlichen dieses Wechselspiel. Durch neue Konzepte, kundenindividuelle Dienstleistungen und durch Abschlüsse von wesentlichen Kooperationsverträgen konnten in 2017 saldiert 45 neue Fachhandelspartner hinzugewonnen werden, sodass am Jahresende nunmehr 1.002 Häuser dem NORDWEST-Konzernverbund angeschlossen sind.

Entwicklung des Geschäftsvolumens mit Blick auf die Geschäftsbereiche:

Der Geschäftsbereich Bau-Handwerk-Industrie erreicht in 2017 ein Geschäftsvolumen von 913,5 Mio. EUR, ein Plus von 8,5% gegenüber dem Vorjahr. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung im nordwesteigenen Lagergeschäft, welches sich mit rd. 120,5 Mio. EUR (+12,6%) überdurchschnittlich positiv entwickelt und auch zukünftig durch die Fachhandelspartner verstärkt genutzt wird. Im Geschäftsbereich Stahl führt ein Anstieg der abgesetzten Tonnage zusammen mit einem im Vergleich zum Vorjahr höheren Preisniveau zu einem Geschäftsvolumen von 940,9 Mio. EUR und damit zu einer Steigerungsrate von 17,2% gegenüber 2016. Auch hier werden die neuen Konzepte in 2018 weitere Erfolge bringen. Im Geschäftsbereich Haustechnik wird ein positiver Geschäftsverlauf durch Umsatzverluste ausgeschiedener Fachhandelspartner verhindert. Mit 202,7 Mio. EUR wird zwar ein Minus von 17,8% erzielt, bereinigt um diese Volumina konnte zusammen mit den verbliebenen Fachhandelspartnern allerdings ein zweistelliges Wachstum von rd. 11% erreicht werden. Wachstumsmotor im NORDWEST-Konzernverbund in 2017 ist weiterhin der Geschäftsbereich TeamFaktor/Services. Durch den Ausbau des Kundenstamms wird mit einem Geschäftsvolumen von 453,4 Mio. EUR das Vorjahr um 77,4% übertroffen.

Der online Geschäftsbericht 2017 wird voraussichtlich am 29.03.2018 auf der NORDWEST-Homepage www.nordwest.com im Bereich Investor Relations/Finanzberichte publiziert.

NORDWEST Handel AG Der Vorstand

Über die NORDWEST Handel AG:

Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der über 1.000 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.

Sprache: Deutsch Unternehmen: NORDWEST Handel AG Robert-Schuman-Straße 17 44263 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 2222-3001 Fax: +49 231 2222-3099 E-Mail: info@nordwest.com Internet: www.nordwest.com ISIN: DE0006775505 WKN: 677550

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart

