Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER BASF 1.51% MerlotHolger (TANTEO00): BASF konnte gestern Abend überraschend sehr gute Zahlen veröffentlichen. Die Erwartungen der meisten Analysten konnte BASF damit übertreffen. Man geht nun davon aus, dass die Dividende dementsprechend sehr hoch ausfallen wird. Ich gehe in den nächsten Tagen von neuen positiven Analystenempfehlungen aus und fundamental steht das Unternehmen sehr gut da. Charttechnisch ist sie ebenfalls interessant, da sie sich derzeit in Ausbruchsstimmung in...

Den vollständigen Artikel lesen ...