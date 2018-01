NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Alstria Office mit "Buy" und einem Kursziel von 14,30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Unter den neu aufgenommenen deutschen Immobilienwerten sei Alstria Office der einzige ausschließlich auf Büroimmobilien fokussierte Titel, bei dem das Branchensegment auch 2018 dynamisch wachsen dürfte, schrieb Analyst Mike Bessell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die hohe Qualität des Anlagevermögens spiegele sich in der gegenwärtigen Marktbewertung nicht angemessen wider./bek/tih

Datum der Analyse: 19.01.2018

ISIN DE000A0LD2U1

