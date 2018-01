Von Lucy Craymer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend mit Kursgewinnen haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Freitag ins Wochenende verabschiedet. Die Aufschläge fielen aber gering aus. Nach einem verhaltenen Start kam ein zumindest leicht positiver Impuls aus den USA. Dort hat das US-Repräsentantenhaus für eine Übergangslösung im Haushaltsstreit gestimmt. Um eine ab Mitternacht in den USA drohende Haushaltssperre zu verhindern, muss aber auch der Senat noch zustimmen. Die drohende Schließung von US-Behörden hatte zuletzt die Stimmung etwas belastet. Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar gut behauptet.

An Aktien führe derzeit kein Weg vorbei, kommentierte Stephen Innes, Handelsexperte von Oanda, die übergeordnet unverändert positive Stimmung. An der asiatischen Leitbörse in Tokio ging es um knapp 0,2 Prozent nach oben auf 23.808 Punkte. Nicht nur dort richteten sich die Blicke schon auf das am Montag beginnende Treffen der japanischen Notenbank. Zuletzt waren Spekulationen aufgekommen, dass diese allmählich ihren expansiven Kurs etwas verlangsamen könnte.

In Schanghai fiel das Plus etwas größer aus. Dort hatten die Anleger erstmals die Chance, auf die etwas besser als erwartet ausgefallenen Wachstumsdaten für das vierte Quartal 2017 zu reagieren. Sie waren am Vortag zeitgleich mit dem Handelsende gemeldet worden.

Anders das Bild am Aktienmarkt in Shenzhen, wo vorwiegend Aktien kleinerer Unternehmen und von Startups gehandelt werden: Dort ging es mit dem ChiNext um 0,6 Prozent abwärts, was für ein Wochenminus von 3,2 Prozent sorgte und zugleich ein Fünfeinhalbmonatstief. In sechs der vergangenen sieben Wochen verzeichnete der Index damit Kursverluste. Der Shanghai-Composite notiert derweil auf einem Zweijahreshoch.

Auf Taiwan markierte der Taiex mit einem Anstieg um 0,7 Prozent erneut ein 28-Jahreshoch. Hier kam Unterstützung vom Schwergewicht Taiwan Semiconductor. Dessen Kurs zog um 2,8 Prozent an in Reaktion auf im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Viertquartalszahlen. Allerdings habe das Unternehmen mit einem freundlichen Margenausblick aufgewartet, so Analysten. Der Kurs des Apple-Zulieferers Hon Hai stieg um 3,3 Prozent.

Sydney hinkt weiter hinterher

Die Börse in Sydney schloss knapp 0,2 Prozent leichter. Die Börsenwoche dort war damit die schwächste seit Mitte November mit einem Minus von 1,1 Prozent. Erneut hätten vor allem Aktien aus dem Energie- und Rohstoffsektor dafür gesorgt, dass der australische Markt den anderen Börsen derzeit hinterherhinke. Marktbeobachter erklärten das mit Sorgen, dass der Ölmarkt zuletzt überkauft gewesen sei und hier eine Korrektur drohe. Santos büßten 1,3 Prozent ein, Rio Tinto 1,0 Prozent.

Der Kurs des Kaufhausbetreibers Myers gab um 0,8 Prozent nach. Dass bei dem Unternehmen der CFO nach nur zweieinhalb Jahren wieder geht, ist laut der Deutschen Bank kein gutes Zeichen. Auch beim Ausblick habe Myers außer niedrigeren Kosten wenig zu bieten gehabt.

Zu den Tagesfavoriten in Tokio gehörten Nintendo. Die Aktie legte um 4,2 Prozent zu. Rückenwind kam hier von sehr guten Verkäufen der Spielekonsole Switch. Möglicherweise werde Nintendo die Switch-Absatzprognose abermals anheben, meinten Analysten.

Haitong International lagen im Hongkonger Späthandel 0,8 Prozent im Plus im Bereich eines 16-Monatshochs. Das Wertpapierhandelshaus hatte für 2017 dank der festen Aktienmärkte ein Gewinnplus von 80 Prozent angekündigt.

Im sehr volatilen Immobliensektor setzte sich zum Wochenausklang eine Erholung durch, nachdem die Kurse dort zuletzt unter diversen Kapitalmaßnahmen von Branchenunternehmen gelitten hatten, beispielsweise von Country Garden. Deren Kurs zog um 2,7 Prozent an, China Jinmao machten 4,7 Prozent gut und Vanke Property 2,5 Prozent. Shimao Property verteuerten sich um 4,4 Prozent und profitierten damit weiter von erhöhten Gewinnschätzungen.

Spekulationen um HNA angeheizt

Einen ersten kleinen Dämpfer erlebten die vor fünf Tagen an die Börsen gekommenen Aktien des Gesundheitsunternehmens C-Mer Eye. Nach einer Kursexplosion um 431 Prozent an den ersten vier Handelstagen kam der Kurs um rund 17 Prozent zurück. Die Aktie war zu ihrem Börsengang über 1.600-fach überzeichnet gewesen.

Die kursierenden Spekulationen um Liquiditsprobleme beim Konglomerat HNA erhielten neue Nahrung davon, dass mit HNA-Caissa Travel bereits die fünfte Aktie des Unternehmensverbunds vom Handel ausgesetzt wurde. Grund der Aussetzung war die angekündigte Mitteilung eines wichtigen Ereignisses. HNA-Caissa Travel hatte im vergangenen Monat das Volumen einer schon länger geplanten Kapitalerhöhung deutlich verringert.

Ölpreise fallen

Am Ölmarkt gaben die Preise nach. Marktbeobachter sprachen von Gewinnmitnahmen nach der Aufwärtstendenz der vergangenen Wochen - bei Brentöl im Hoch auf knapp über 70 Dollar. "Der Markt scheint nach der 30-Prozent-Rally ein bisschen zu weit gelaufen zu sein, wobei es in den vergangenen drei Monaten kaum einmal nach unten ging", erläuterte Anlagestratege Rob Haworth von U.S. Bank Wealth Management. Zudem hätten jüngste Daten zwar erneute Rückgänge der US-Ölvorräte, aber auch eine Zunahme der tagesdurchschnittlichen Ölförderung der Opec-Staaten. Brentöl verbilligte sich zuletzt um 1 Prozent auf 68,60 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.005,80 -0,15% -0,98% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.808,06 +0,19% +4,58% 07:00 Kospi (Seoul) 2.520,26 +0,18% +2,14% 07:00 Schanghai-Comp. 3.489,11 +0,41% +5,48% 08:00 Shenzhen A-Aktien 2.011,24 -0,05% +1,30% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 32.159,46 +0,12% +7,39% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.543,27 +0,62% +4,08% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.822,71 +0,06% +1,38% 10:00 BSE (Mumbai) 35.387,03 +0,36% +4,66% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:21 % YTD EUR/USD 1,2274 +0,3% 1,2242 1,2213 +2,2% EUR/JPY 135,94 +0,0% 135,94 135,78 +0,5% EUR/GBP 0,8821 +0,1% 0,8811 0,8826 -0,8% GBP/USD 1,3914 +0,1% 1,3894 1,3842 +2,9% USD/JPY 110,76 -0,2% 111,04 111,16 -1,6% USD/KRW 1065,38 -0,5% 1070,48 1069,60 -0,2% USD/CNY 6,3981 -0,3% 6,4203 6,4238 -1,7% USD/CNH 6,3975 -0,4% 6,4209 6,4278 -1,8% USD/HKD 7,8185 +0,0% 7,8171 7,8185 +0,1% AUD/USD 0,8011 +0,2% 0,7997 0,7985 +2,5% NZD/USD 0,7293 -0,1% 0,7301 0,7303 +2,7% Bitcoin BTC/USD 11.378,78 0,44 11.329,24 10.835,01 -21,20 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,22 63,95 -1,1% -0,73 +4,6% Brent/ICE 68,72 69,31 -0,9% -0,59 +3,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.332,42 1.328,18 +0,3% +4,24 +2,3% Silber (Spot) 17,06 16,95 +0,7% +0,11 +0,7% Platin (Spot) 1.007,50 1.002,00 +0,5% +5,50 +8,4% Kupfer-Future 3,21 3,19 +0,7% +0,02 -2,5% ===

