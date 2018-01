Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 95 auf 97 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Eine deutliche Erholung im Agrarchemie-Geschäft habe dazu geführt, dass die Ludwigshafener mit dem operativen Ergebnis (Ebit) im vierten Quartal besser abgeschnitten hätten als von ihm erwartet, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der aktuellen Phase des Zyklus reiche es aber nur noch für ein neutrales Votum./ajx/tih Datum der Analyse: 19.01.2018

AFA0011 2018-01-19/09:57

ISIN: DE000BASF111