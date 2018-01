Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Aroundtown Property mit "Buy" und einem Kursziel von 7,45 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Geschäft der Immobiliengesellschaft biete aggressives Wachstum in einem attraktiven Marktumfeld, schrieb Analyst Mike Bessell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen verfüge über ein Portfolio von Gewerbeimmobilien im Wert von 15 Milliarden Euro, die überwiegend in Deutschland und den Niederlanden lägen. Auch im Vergleich zu anderen von ihm bewerteten Wettbewerbern seien die Papiere attraktiv./bek/tih Datum der Analyse: 19.01.2018

