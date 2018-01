19.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Buwog (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Am 18. Jänner 2018 fand in der Rechten Wienzeile 229 im 12. Wiener Gemeindebezirk gemeinsam mit rund 150 Gästen - darunter Bezirksvorsteherin Gabriele Votava, die planenden Architekten Peter Podsedensek und Hannes Kapfinger vom Architekturbüro Podsedensek und Alfred Vandrovec von der Firma Porr - die Gleichenfeier für das Buwog Projekt "City Apartments" statt. Direkt am Wienfluss gelegen, entstehen hier 144 freifinanzierte Eigentumswohnungen und 86 PKW-Stellplätze, die Fertigstellung ist für...

