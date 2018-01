Dürkopp Adler AG: Ausscheiden des bisherigen Vorstandsmitglieds Ying Zheng und Wechsel des bisherigen Aufsichtsratsmitglieds Haixiang Fang in den Vorstand, Einleitung der Bestellung von Yi Chen zum Aufsichtsratsmitglied

DGAP-Ad-hoc: Dürkopp Adler AG / Schlagwort(e): Personalie Dürkopp Adler AG: Ausscheiden des bisherigen Vorstandsmitglieds Ying Zheng und Wechsel des bisherigen Aufsichtsratsmitglieds Haixiang Fang in den Vorstand, Einleitung der Bestellung von Yi Chen zum Aufsichtsratsmitglied 19.01.2018 / 10:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Dürkopp Adler Aktiengesellschaft Bielefeld WKN: 629 900 ISIN: DE 0006299001

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MMVO

Ausscheiden des bisherigen Vorstandsmitglieds Ying Zheng und Wechsel des bisherigen Aufsichtsratsmitglieds Haixiang Fang in den Vorstand, Einleitung der Bestellung von Yi Chen zum Aufsichtsratsmitglied

Heute haben der Aufsichtsrat der Dürkopp Adler Aktiengesellschaft und der bisherige Finanzvorstand der Gesellschaft, Frau Ying Zheng, auf Wunsch von Frau Zheng einvernehmlich die vorzeitige Aufhebung ihrer Vorstandsbestellung mit Wirkung zum Ablauf des 28.02.2018 vereinbart. Der Aufsichtsrat bedauert das Ausscheiden von Frau Zheng sehr und dankt ihr für ihre langjährige kompetente, verantwortungsvolle und sehr erfolgreiche Führung der Gesellschaft.

Weiter hat der Aufsichtsrat heute beschlossen, Herrn Haixiang Fang, stellvertretender General Manager der ShangGong Group Co. Ltd. Shanghai, China, mit Wirkung zum 01. März 2018 zum Mitglied des Vorstands der Dürkopp Adler AG zu bestellen. Herr Fang hat dazu sein Mandat als Aufsichtsrat und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Dürkopp Adler AG mit Wirkung zum Ablauf des 17. Januars 2018 niedergelegt. Herr Fang ist langjähriges Aufsichtsratsmitglied der Dürkopp Adler AG gewesen.

Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats wurde Herr Dietrich Eickhoff gewählt.

Weiter hat der Aufsichtsrat heute beschlossen, Frau Yi Chen, Finanzdirektorin und Assistentin des President der ShangGong Group Co. Ltd., Shanghai, China, der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zur Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen. Der Vorstand der Gesellschaft wird die gerichtliche Bestellung von Frau Chen als Aufsichtsratsmitglied, befristet bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, beantragen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Dürkopp Adler AG Thomas Vogel Potsdamer Straße 190 33719 Bielefeld Tel.: +49 (0) 521 925 2287 Fax: +49 (0) 521 925 2645 vogelt@duerkopp-adler.com

19.01.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Dürkopp Adler AG Potsdamer Straße 190 33719 Bielefeld Deutschland Telefon: 0521-925-00 Fax: 0521-925-2645 E-Mail: info@duerkopp-adler.com Internet: www.duerkopp-adler.com ISIN: DE0006299001 WKN: 629900

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

646713 19.01.2018 CET/CEST

ISIN DE0006299001

AXC0094 2018-01-19/10:27