Bad Marienberg - Santhera Pharmaceuticals (ISIN CH0027148649/ WKN A0LCUK) erwartet die Beurteilung des Zulassungsantrags für Raxone bei Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) durch das CHMP am 26. Januar 2018 bekannt geben zu können, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...