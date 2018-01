Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die Allianz-Aktie von 192 auf 213 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Steuerreform in den USA werde die Steuerzahlungen des Versicherers von diesem Jahr an um jährlich etwa 400 Millionen US-Dollar senken, schrieb Analyst Dhruv Gahlaut in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Münchener erwirtschafteten knapp ein Viertel ihrer Gewinne auf dem US-Markt. Die Kapitalausstattung der Allianz bleibe stark. Das höhere Kursziel begründete er auch mit einem verschobenen Bewertungshorizont./bek/tih Datum der Analyse: 19.01.2018

ISIN: DE0008404005