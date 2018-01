Aktie im Fokus - Schaeffler

Die Vorzugsaktie des MDAX-Konzerns Schaeffler notierte am 03. April 2017 auf einem zuletzt relevanten Hoch von 16,61 Euro. Danach sank das Wertpapier bis auf ein Verlaufstief vom 21. August 2017 von 11,30 Euro. Diese Kursbewegung könnte helfen, die Ziele auf der Ober- und Unterseite zu identifizieren. Die Widerstände fänden sich bei 16,61 Euro, 17,19 Euro, 17,85 Euro, 18,63 Euro und 19,88 Euro.

Die Unterstützungen kämen bei 15,35 Euro, 14,58 Euro, 13,95 Euro und 13,32 Euro in Betracht. Die Experten von Warburg Research vergaben ein Kursziel von 19,00 Euro. Dieses Ziel könnte aufgrund des hier technisch ermittelten Widerstands von 18,63 Euro zu bestätigen sein. In der langfristigen Analyse liegt hier zudem eine Projektion bei rund 18,95 Euro, was das Ziel noch genauer bestätigt.

