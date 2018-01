Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Munich Re von 220 auf 223 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einer höheren Profitabilität bei neuen Abschlüssen in der Rückversicherung, schrieb Analyst Thomas Fossard in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Damit könne sich der Trend der vergangenen Jahr ins Positive umkehren. Das höhere Kursziel begründete er mit einem verschobenen Bewertungshorizont./bek/tih Datum der Analyse: 19.01.2018

ISIN: DE0008430026