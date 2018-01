Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Aktionäre von Uniper hat das Angebot des Stromkonzerns Fortum kalt gelassen. Wie das finnische Unternehmen mitteilte, sind ihm zum Ende der Ablauffrist am Dienstag zusätzlich zum Anteil der Uniper-Mutter Eon nur 0,28 Prozent der Aktien angedient worden. Der Eon-Aufsichtsrat hatte Anfang Januar beschlossen, den verbliebenen Anteil von 46,65 Prozent an der Kraftwerkstochter an die Finnen zum Preis von 22 Euro je Aktie zu verkaufen. Insgesamt kommen sie nun in den Besitz von 46,93 Prozent an dem Düsseldorfer Energieversorger mit 13.000 Beschäftigten.

Weil Fortum mehr als 30 Prozent an Uniper übernehmen will, musste CEO Pekka Lundmark ein Angebot an alle Aktionäre machen. Die gebotenen 22 Euro liegen aber deutlich unter dem aktuellen Kurs von 25,30 Euro, weshalb es für Investoren nicht attraktiv ist, die Offerte anzunehmen. Die Aktie reagierte auf die Bekanntmachung nicht. Gesetzlich vorgeschrieben ist allerdings, dass die Uniper-Aktionäre noch ein wenig mehr Zeit zum Überlegen haben. Bis zum Februar können sie ihre Anteile in der Verlängerung noch an den Konzern aus dem hohen Norden andienen. Wie Fortum weiter erklärte, soll die die Übernahme bis Mitte des Jahres abgeschlossen werden.

